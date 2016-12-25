Минобороны РФ опубликовало полный список пассажиров разбившегося Ту-154

Москва, 25 декабря. Российское оборонное ведомство опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося около побережья Сочи авиалайнера Ту-154. В общей сложности в списке погибших 92 фамилии.

Как указано в списке, на борту самолета находилось восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое чиновников, девять журналистов, 64 члена ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и представитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».

Напомним, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию авиалайнер Минобороны пропал с радаров в 5.40 по московскому времени.