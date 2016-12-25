Неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост в Дагестане

Кизилюрт (Дагестан), 25 декабря. Правоохранительные органы Дагестана ищут пока неизвестных бандитов, обстрелявших сегодня ночью контрольно-заградительный пост.

Как сообщает региональное МВД, инцидент произошел в городе Кизилюрт, что в центральной части Дагестана. Уточняется, что при обстреле контрольно-заградительного поста среди сотрудников полиции никто не пострадал.

В настоящий момент силы правоохранительных органов брошены на поиск злоумышленников. Добавим, что это не первый ночной обстрел в Дагестане — ночью бандиты обстреляли наряд полиции.