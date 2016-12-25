Стало известно, при каких обстоятельствах произошло крушение Ту-154

Сочи, 25 декабря. Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в небе возле Сочи утром в воскресенье.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, самолет Ту-154 разбился на самом взлете, буквально через минуту после отрыва от земли.

«КВС запросил разрешение на взлет — ему дали добро. Но о самом взлете он уже не доложил, хотя должен был доложить земле, что взлет произведен», — сообщил источник ФАН.

Напомним, в воскресенье самолет Ту-154 с военными и журналистами на борту разбился после взлета.

Минобороны сообщило, что на борту лайнера находилось 92 человека. Также была исключена версия теракта.