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Стало известно, при каких обстоятельствах произошло крушение Ту-154
Происшествия

Стало известно, при каких обстоятельствах произошло крушение Ту-154

Вчера 10:41
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Стало известно, при каких обстоятельствах произошло крушение Ту-154

Сочи, 25 декабря. Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в небе возле Сочи утром в воскресенье. 

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, самолет Ту-154 разбился на самом взлете, буквально через минуту после отрыва от земли.

«КВС запросил разрешение на взлет  — ему дали добро. Но о самом взлете он уже не доложил, хотя должен был доложить земле, что взлет произведен», — сообщил источник ФАН.

Напомним, в воскресенье самолет Ту-154 с военными и журналистами на борту разбился после взлета. 

Минобороны сообщило, что на борту лайнера находилось 92 человека. Также была исключена версия теракта. 

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Дана Балан
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