Обломки разбившегося Ту-154 разлетелись вдоль черноморского побережья на 1,5 км

Сочи, 25 декабря. Обломки лайнера Ту-154 министерства обороны Российской Федерации разлетелись вдоль черноморского побережья на 1,5 километра.

Обломки самолета разлетелись вдоль побережья Черного моря на 1,5 км, они находятся на глубине от 50 до 100 метров, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 25 декабря, как сообщало НСН, в 05.40 по московскому времени пропал с радаров самолет Ту-154.

В Минобороны РФ сообщили, что на борту Ту-154 находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты, которые отправились поздравить с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять журналистов, в том числе съемочные группы Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда».