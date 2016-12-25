Опубликован список пассажиров Ту-154, рухнувшего в Черное море под Сочи

Москва, 25 декабря. СМИ стал известен список пассажиров самолета Минобороны РФ, упавшего в Черное море под Сочи рано утром в воскресенье, 25 декабря.

Список пассажиров опубликовал Лайф. Известно, что среди тех, кто находился на борту, были военнослужащие, участники ансамбля имени Александрова, а также журналисты — представители Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ.

По уточненным данным, всего на борту находилось 92 человека. Артисты ансамбля имени Александрова должны были поздравить россиян, находящихся на авиабазе Хмеймим в Сирии, с Новым годом.