Опубликована запись последнего сеанса связи с упавшим Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 25 декабря. В Интернете появилась аудиозапись последних переговоров экипажа погибшего авиалайнер Ту-154 министерства обороны России с наземными службами. В ходе переговоров сотрудники наземных служб передают на борт авиалайнера ряд полетных данных.

В конце аудиозаписи слышно, как наземные службы вызывают экипаж авиалайнера: «85562, ответьте вышке». Экипаж уже не отвечает. Вероятно, примерно в это время и произошло падение, причины которого на данный момент неясны.

Напомним, ранее ряд экспертов и глава оборонного комитета Совфеда исключили возможность теракта на авиалайнере МО РФ, летевшем на сирийскую авиабазу «Хмеймим».