Стало известно, почему член команды Трампа отказался от поста в Белом доме

Вашингтон, 25 декабря. Официальный представитель Трампа Джейсон Миллер свой отказ возглавить коммуникационный отдел Белого дома объяснил семейными причинами.

Как передает издание Politico, работа на столь серьезной и ответственной должности отнимало бы у Миллера много сил и времени. Меж тем, по словам соратника избранного президента США, он хотел бы больше посвящать себя родным и близким.

Дело в том, что вскоре в семье Миллера ожидают рождение второго сына. «Это не подходящее время для того, чтобы занять новый пост», — рассказал журналистам официальный представитель Трампа.

Напомним, что в итоге на должность директора по коммуникациям в Белом доме был назначен Шон Спайсер.

