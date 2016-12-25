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Стало известно, почему член команды Трампа отказался от поста в Белом доме
Весь мир

Стало известно, почему член команды Трампа отказался от поста в Белом доме

Вчера 10:28
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Стало известно, почему член команды Трампа отказался от поста в Белом доме

Вашингтон, 25 декабря. Официальный представитель Трампа Джейсон Миллер свой отказ возглавить коммуникационный отдел  Белого дома объяснил семейными причинами.

Как передает издание Politico, работа на столь серьезной и ответственной должности отнимало бы у Миллера много сил и времени. Меж тем, по словам соратника избранного президента США, он хотел бы больше посвящать себя родным и близким.

Дело в том, что вскоре в семье Миллера ожидают рождение второго сына. «Это не подходящее время для того, чтобы занять новый пост», — рассказал журналистам официальный представитель Трампа.

Напомним, что в итоге на должность директора по коммуникациям в Белом доме был назначен Шон Спайсер.
 

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Алексей Громов
#дональд трамп
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