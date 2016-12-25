Журналисты телеканала НТВ были на борту разбившегося Ту-154

Сочи, 25 декабря. Трое журналистов НТВ находились на борту разбившегося под Сочи Ту-154.

Ранее сообщалось, что на месте авиакатастрофы Ту-154 были обнаружены документы журналистов Первого канала и тело одного погибшего.

Корреспондент НТВ, оператор и звукооператор были на борту потерпевшего крушение воздушного судна Ту-154 Минобороны Российской Федерации. По имеющейся информации, на борту также была съемочная группа телеканала «Звезда».

Напомним, как ранее сообщало НСН, в воскресенье рано утром военный самолет Ту-154 разбился в небе возле Сочи.

В Минобороны сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров найдены обломки корпуса Ту-154.