Песков: Необходимости в отдельных распоряжениях Путина по Ту-154 пока нет





Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отдельных распоряжениях главы государства по ситуации с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Сочи пока нет необходимости.

«Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. — На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется», — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что сейчас установлено, что на борту военного самолета находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов «Звезда», НТВ, Первого канала.