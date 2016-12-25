На борту упавшего Ту-154 Минобороны РФ находилось 68 артистов

Москва, 25 декабря. Источники в силовых структурах объявили об уточнении данных о количестве артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, находившихся на борту упавшего Ту-154 министерства обороны РФ.

«По уточненным данным, на борту воздушного судна находились 68 артистов», — сообщили источник РИА Новости.

Напомним, авиалайнер Минобороны вылетел из Сочи и пропал с радаров в 5.40 по московскому времени. В настоящее время уже обнаружено место крушения самолета и несколько тел погибших, корпус Ту-154 находится на глубине около 70 метров.

Артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова летели на авиабазу «Хмеймим» поздравить с Новым годом летчиков ВКС РФ.