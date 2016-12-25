Шойгу и Путин находятся в постоянном контакте по ситуации с крушением Ту-154



Москва, 25 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он постоянно на телефоне с президентом», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, в Адлер экстренно вылетела комиссия военного министерства РФ, по факту падения самолета возбуждено уголовное дело. Специалисты, по предварительным данным, исключили версию теракта на борту Ту-154, пишет «Газета.ру».