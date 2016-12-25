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Тело погибшего и документы журналистов найдены на месте крушения Ту-154
Происшествия

Тело погибшего и документы журналистов найдены на месте крушения Ту-154

25.12.2016 10:16
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Тело погибшего и документы журналистов найдены на месте крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Источники в силовых структурах сообщили об обнаружении тела одного из погибших пассажиров летевшего в Сирию авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ. 

«На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала», — сообщил источник ТАСС.

По данным источников, тело погибшего было обнаружено примерно в 6 километрах от береговой линии Сочи.

Как сообщалось ранее, в общей сложности на борту находились 92 человека, из них восемь членов экипажа.

Пассажирский авиалайнер Минобороны РФ совершал перелет из Сочи в Сирию и пропал с радаров в 5.40 по московскому времени.

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Валентин Меликов
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