Тело погибшего и документы журналистов найдены на месте крушения Ту-154

Москва, 25 декабря. Источники в силовых структурах сообщили об обнаружении тела одного из погибших пассажиров летевшего в Сирию авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ.

«На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала», — сообщил источник ТАСС.

По данным источников, тело погибшего было обнаружено примерно в 6 километрах от береговой линии Сочи.

Как сообщалось ранее, в общей сложности на борту находились 92 человека, из них восемь членов экипажа.

Пассажирский авиалайнер Минобороны РФ совершал перелет из Сочи в Сирию и пропал с радаров в 5.40 по московскому времени.