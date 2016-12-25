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Минобороны РФ назвало точное количество пассажиров на борту разбившегося Ту-154
Происшествия

Минобороны РФ назвало точное количество пассажиров на борту разбившегося Ту-154

Вчера 10:09
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Минобороны РФ назвало точное количество пассажиров на борту разбившегося Ту-154

Сочи, 25 декабря. На борту самолета Ту-154, разбившегося в районе Сочи, по уточненным данным министерства обороны России, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, на борту лайнера было 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Напомним, ранее сообщалось о 91 пассажире.

Рано утром, 25 декабря, как сообщала НСН, потерпел крушение военный самолет при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. Сообщалось, что сразу после взлета воздушное судно исчезло с радиолокационных радаров. Позже в 1,5 километра от сочинского побережья на глубине примерно 50-70 метров были найдены фрагменты корпуса Ту-154.

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Дана Балан
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МЧС подтверждает обнаружение фрагментов фюзеляжа Ту-154 в Черном море
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