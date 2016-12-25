Песков прокомментировал ход работ в районе крушения Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 25 декабря. Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков объявил, что информация о ходе работ на месте крушения авиалайнера Ту-154 Минобороны России в режиме реального времени передается президенту.

«Пока работают экстренные службы и министерство обороны, вся информация докладывается президенту постоянно, — объявил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что список пассажиров, находившихся на борту упавшего самолета, уточняется. В частности, на данный момент неизвестно, находилась ли на борту известный российский общественный деятель Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».