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Крушение Ту-154 в Черном море: комиссия Минобороны экстренно вылетела в Адлер
Происшествия

Крушение Ту-154 в Черном море: комиссия Минобороны экстренно вылетела в Адлер

25.12.2016 10:10
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Крушение Ту-154 в Черном море: комиссия Минобороны экстренно вылетела в Адлер

Сочи, 25 декабря. Комиссия Минобороны РФ вылетела в Адлер в связи с катастрофой военного самолета Ту-154,  заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым», — уточнил генерал-майор.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в акватории Черного моря ранее уже были обнаружены личные вещи пассажиров самолета. Кроме того, представители МЧС сообщили об обнаружении маслянистого пятна в 5,5 км от берегов Сочи, а также фрагментов лайнера в 1,5 км от берега.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

 

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Ярослава Замысловатова
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