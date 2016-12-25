Крушение Ту-154 в Черном море: комиссия Минобороны экстренно вылетела в Адлер





Сочи, 25 декабря. Комиссия Минобороны РФ вылетела в Адлер в связи с катастрофой военного самолета Ту-154, заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым», — уточнил генерал-майор.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в акватории Черного моря ранее уже были обнаружены личные вещи пассажиров самолета. Кроме того, представители МЧС сообщили об обнаружении маслянистого пятна в 5,5 км от берегов Сочи, а также фрагментов лайнера в 1,5 км от берега.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.