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СМИ опубликовали список пассажиров упавшего самолета Минобороны
Происшествия

СМИ опубликовали список пассажиров упавшего самолета Минобороны

25.12.2016 9:58
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СМИ опубликовали список пассажиров разбившегося самолета Минобороны

Сочи, 25 декабря. Стало известно, кто находился на борту самолета Минобороны РФ, потерпевшего крушение над акваторией Черного моря. 

Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 оказались:

Буряченко Борис Борисович
Баловников Дмитрий Васильевич
Баздырев Андрей Карлович
Белоножко Дмитрий Михайлович
Валунов Роман Андреевич
Васин Михаил Анатольевич
Георгия Оганес Петрович
Давиденко Кирилл Андреевич
Денискин Сергей Иванович
Журавлёв Павел Васильевич
Закиров Радик Равилевич
Иванов Максим Александрович
Котляр Сергей Аркадьевич
Кочемасов Андрей Сергеевич
Кривцов Алексей Александрович
Литвяков Дмитрий Николаевич
Мокриков Алексей Олегович
Моргунов Алексей Алексеевич
Насибулин Жафьяр Анберович
Новокшанов Юрий Михайлович
Поляков Владимир Викторович
Савельев Андрей Владиславович
Соколовский Анатолий Владимирович
Тарасенко Артем Николаевич
Узловский Аркадий Аркадьевич
Халимон Владимир Леонидович
Штуко Александр Александрович
Крючков Иван Андреевич
Ермолино Вячеслав Иванович
Быков Сергей Леонидович
Колобродов Кирилл Александрович
Корзанов Олег Викторович
Ларионов Иван Федорович
Ляшенко Кирилл Иванович
Михалин Виктор Константинович
Старший сержант Попов Владислав Андреевич
Разумов Александр Александрович
Серов Александр Сергеевич
Шахов Иван Викторович
Арчукова Анастасия Александровна
Гильманова Ралина Робертовна
Игнатьева Надежда Владимировна
Клокотова Мария Александровна
Корзанова Екатерина Иосифовна
Пырьева Лилия Александровна
Сатарова Виктория Исраиловна
Трофимова Дарья Сергеевна
Хорошева Любовь Николаевна
Цвиритько Анна Игоревна
Шалун Ольга Юрьевна
Гурар Людмила Ильинична
Сулейманов Борис Рашидович
Стомер Иван Витальевич
Халилов Валерий Михайлович
Губанков Антон Николаевич
Бадрутдинова Оксана Тахировна
Сонников Андрей Валентинович
Гужова Любовь Александровна
Ивашко Алина Николаевна
Бродский Владимир Аркадьевич
Булочников Евгений Вячеславович
Голиков Владислав Владимирович
Осипов Григорий Леонидович
Санин Виктор Васильевич
Майоров Константин Владимирович
Хасанов А.Б
Ваганов А.И
Абросимов С.С
Ручков Д.А
Сойдов А.А
Лужецкий М.В
Пестов О.М
Толстов Е.В.
Обухов П.К
Суранов А.А
Колосовский А.В

Список пассажиров предоставил источник телеканала Life.

Как сообщалось ранее, по факту ЧП  возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полётов, повлекшее тяжкие последствия». По предварительной версии, специалисты уже исключили вероятность теракта на борту судна.

Среди возможных причин крушения рассматривается ошибка пилота и техническая неисправность. 

комментарии
Ярослава Замысловатова
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