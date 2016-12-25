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Глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154 МО РФ
Происшествия

Глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154 МО РФ

Вчера 9:55
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Глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154 МО РФ

Москва, 25 декабря. Сенатор Виктор Озеров, глава оборонного комитета Совета Федерации, уверен, что нет поводов предполагать версию теракта на борту авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ, который упал сегодня утром в Черное море неподалеку от российского побережья. По мнению сенатора, крушение произошло из-за ошибки экипажа или технической неисправности.

«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии,  — уверен Озеров. — Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию».

Напомним, место крушения самолета удалось обнаружить, его корпус находится на глубине около 70 метров. На борту лайнера, летевшего на авиабазу «Хмеймим», находилось 68 музыкантов ансамбля имени Александрова.

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