СК РФ возбудил дело по факту крушения самолета Минобороны над Чёрным морем

Москва, 25 декабря. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту крушения Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полётов, повлекшее тяжкие последствия».

Как стало известно ранее, по предварительной версии, специалисты исключили вероятность теракта на борту судна, а также назвали две возможные причины крушения самолета, среди которых ошибка пилота и техническая неисправность.