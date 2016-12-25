Следователи допрашивают ответственных за подготовку полета погибшего Ту-154

Москва, 25 декабря. В рамках открытого следствия по делу о падении авиалайнера Ту-154 Минобороны РФ, выполнявшего рейс из Сочи в сирийскую Латакию, сотрудники Следственного комитета проводят допросы должностных лиц, руководивших полетом авиалайнера, и технического персонала, готовившего самолет к вылету.

Кроме того, в рамках дела о крушении Ту-154 проводится выемка предполетной документации для последующего анализа.

Напомним, в МЧС РФ подтвердили обнаружение предварительного места падения самолета в Черном море, обнаружены фрагменты лайнера.