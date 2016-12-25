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Рухнувший в Черное море Ту-154 должен был приземлиться в Моздоке, а не в Сочи
Происшествия

Рухнувший в Черное море Ту-154 должен был приземлиться в Моздоке, а не в Сочи

Вчера 9:44
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Рухнувший в Черное море Ту-154 должен был приземлиться в Моздоке, а не в Сочи

Сочи, 25 декабря. Разбившийся самолет Ту-154 Минобороны РФ должен был приземлиться в городе Моздок, а не в Сочи.

По неподтвержденной информации, планировалось, что рейс воздушного судна будет проходить через город Моздок, но по причине плохой погоды в планируемом месте дозаправки курс был скорректирован, сообщает Life.ru.

Напомним, лайнер оборонного ведомства России Ту-154 исчез с радаров сегодня утром над Черным морем. На борту самолета находилось 93 человека, в том числе глава военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Ранее специалисты исключили версию теракта на борту самолета.

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Дана Балан
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