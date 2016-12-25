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МЧС объявило об обнаружении вероятного места падения Ту-154 Минобороны РФ
Происшествия

МЧС объявило об обнаружении вероятного места падения Ту-154 Минобороны РФ

Вчера 9:34
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МЧС объявило об обнаружении вероятного места падения Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 25 декабря. Представители Южного центра МЧС России объявили об обнаружении предполагаемой зоны падения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Обломки авиалайнера были обнаружены в полутора километрах от берега.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно, — сообщили в МЧС сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. — В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета. Глубина в районе маслянистого пятна составляет 100–150 метров».

Напомним, Ту-154, совершавший перелет из Сочи в сирийскую Латакию пропал с радаров около 5.40 по московскому времени.

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Валентин Меликов
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