МЧС объявило об обнаружении вероятного места падения Ту-154 Минобороны РФ

Москва, 25 декабря. Представители Южного центра МЧС России объявили об обнаружении предполагаемой зоны падения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Обломки авиалайнера были обнаружены в полутора километрах от берега.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно, — сообщили в МЧС сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. — В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета. Глубина в районе маслянистого пятна составляет 100–150 метров».

Напомним, Ту-154, совершавший перелет из Сочи в сирийскую Латакию пропал с радаров около 5.40 по московскому времени.