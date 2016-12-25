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Глава военной полиции МО РФ был на борту рухнувшего Ту-154
Происшествия

Глава военной полиции МО РФ был на борту рухнувшего Ту-154

Вчера 9:28
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Глава военной полиции МО РФ был на борту рухнувшего Ту-154

Сочи, 25 декабря. В списке пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154 находился глава военной полиции министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Глава военной полиции оборонного ведомства России генерал-лейтенант Владимир Ивановский находился на борту рухнувшего Ту-154.

Стоит отметить, что генерал-лейтенант был назначен на свою должность минувшим летом.

Напомним, воздушное судно Минобороны Российской Федерации Ту-154, совершавшее рейс из Сочи в Сирийскую Арабскую Республику, потерпело крушение рано утром в воскресенье.

На борту лайнера находились музыканты, представители СМИ, а также Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

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Дана Балан
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Петербургские спасатели по первой команде прибудут на место крушения Ту-154
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