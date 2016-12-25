FAN-TV Лента новостей
Лучшие хиты ансамбля имени Александрова
Россия

Лучшие хиты ансамбля имени Александрова

Вчера 9:27
1522

Лучшие хиты ансамбля имени Александрова

Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова или Ансамбль Александрова — крупнейший художественный коллектив России, созданный 12 октября 1928 года. Тогда состоялось первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной Армии, которое принято считать днём рождения военного творческого коллектива.

В Сети сохранилось множество видеозаписей выступлений ансамбля на самых разных площадках мира.
Одно из первых профессионально записанных выступлений состоялось в Париже. В 1964 году ансамбль исполнил песню «Хотят ли русские войны», аудиозапись которой представлена ниже.

Ансамбль не чурался и классических мировых произведений. Ниже представлена видеозапись выступления ансамбля в Люксембурге в 2011-м году, где был исполнен фрагмент из оперы Джузеппе Верди «Набукко».

В Греции, в Афинах в 2012 году была записана знаменитая «Калинка».

А вот выступление в Тель-Авиве в 2014 году под бурные аплодисменты и овации зала. 

Одно из последних выступлений ансамбля было записано в Колонном зале Дома союзов 11 октября этого года. Перед вами исполнение хита ансамбля, песни «Подмосковные вечера». Солисты: Евгений Булочников, Елена Максимова, Григорий Осипов, Мария Мерабова, дирижёр Геннадий Саченюк.

В репертуаре ансамбля более 2-х тысяч произведений. Это песни отечественных композиторов, народные песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов. 
     
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — Ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие Ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.

Начальник ансамбля — Халилов Валерий Михайлович, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант.

Напомним, воздушное судно Ту-154 министерства обороны России пропало с радаров утром 25 декабря после вылета из Сочи. По данным ведомства, на борту лайнера находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и 9 представителей СМИ, телеканалов «Звезда» и «Первый».

Самолет направлялся в Сирийскую Арабскую Республику на авиабазу Хмеймим.

комментарии
Алексей Громов
#ансамбль александрова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сегодня 20:57
93

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
403

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
255

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
158

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
315
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну

21:26

Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

21:13

Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигаций

21:10

Три фрагмента фюзеляжа Ту-154 обнаружены в Черном море

21:08

Генпрокуратура передала в суд дело экс-депутата Госдумы Михеева

21:00

Один к двадцати: отток украинцев из страны на порядок больше желающих получить гражданство

20:58

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

20:57

Останки примерно 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 подняты на поверхность

20:44

Родственники 49 жертв катастрофы Ту-154 сдали генетический материал для опознания

20:43

Порошенко подписал закон о бюджете Украины

20:43

Торжество Путина в 2017 году, или Подарки от Трампа и Абэ

20:35

ДНР: ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка»

20:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну
Читать
Закрыть