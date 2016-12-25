Лучшие хиты ансамбля имени Александрова

Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова или Ансамбль Александрова — крупнейший художественный коллектив России, созданный 12 октября 1928 года. Тогда состоялось первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной Армии, которое принято считать днём рождения военного творческого коллектива.

В Сети сохранилось множество видеозаписей выступлений ансамбля на самых разных площадках мира.

Одно из первых профессионально записанных выступлений состоялось в Париже. В 1964 году ансамбль исполнил песню «Хотят ли русские войны», аудиозапись которой представлена ниже.

Ансамбль не чурался и классических мировых произведений. Ниже представлена видеозапись выступления ансамбля в Люксембурге в 2011-м году, где был исполнен фрагмент из оперы Джузеппе Верди «Набукко».

В Греции, в Афинах в 2012 году была записана знаменитая «Калинка».

А вот выступление в Тель-Авиве в 2014 году под бурные аплодисменты и овации зала.

Одно из последних выступлений ансамбля было записано в Колонном зале Дома союзов 11 октября этого года. Перед вами исполнение хита ансамбля, песни «Подмосковные вечера». Солисты: Евгений Булочников, Елена Максимова, Григорий Осипов, Мария Мерабова, дирижёр Геннадий Саченюк.

В репертуаре ансамбля более 2-х тысяч произведений. Это песни отечественных композиторов, народные песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов.



Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — Ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие Ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.

Начальник ансамбля — Халилов Валерий Михайлович, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант.

Напомним, воздушное судно Ту-154 министерства обороны России пропало с радаров утром 25 декабря после вылета из Сочи. По данным ведомства, на борту лайнера находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и 9 представителей СМИ, телеканалов «Звезда» и «Первый».

Самолет направлялся в Сирийскую Арабскую Республику на авиабазу Хмеймим.