Стало известно, как подорожают авто в России в 2017 году

Москва, 25 декабря. В России не планируется резкий рост стоимости легковых авто в будущем году. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он отметил, что не может прогнозировать касательно всего 2017 года, однако уверяет, что в первой половине продолжится плавное повышение цен на машины, никто из автомобильных производителей резко ценовую политику менять не намерен.

По его словам, некоторые предприятия способны увеличить стоимость какой-нибудь отдельной модели, которая пользуется наибольшим спросом. Также, вероятно, можно будет наблюдать другой интересный момент.

Автопроизводитель может сделать скидку на конкретную модель, а потом «забрать» ее, поэтому, как считает эксперт, рынок быстрее адаптируется к новым ценам.