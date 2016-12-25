Доктор Лиза была на борту пропавшего недалеко от Сочи Ту-154

Москва, 25 декабря. На борту пропавшего самолета Минобороны РФ в числе пассажиров могла находиться Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. об этом сообщил источник телеканала «Рен-ТВ».

Точно известно о том, что на борту находился 91 человек, в том числе 83 пассажира и восемь членов экипажа. В числе пассажиров были военные ВС РФ, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Самолет вылетел из аэропорта Адлера сегодня в 5.20 утра и спустя 20 минут перестал выходить на связь. По последним данным, самолет потерпел крушение; его обломки были найдены в Черном море недалеко от побережья Сочи.