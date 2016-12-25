Минобороны: Обломки Ту-154 найдены в Черном море недалеко от сочинского побережья

Сочи, 25 декабря. Обломки самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации обнаружили в Черном море в районе сочинского побережья. Об этом в воскресенье сообщает оборонное ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, самолет Ту-154 пропал из поля зрения сразу после вылета из сочинского аэропорта.

Главе российского государства Владимиру Путину доложили об исчезновении лайнера, который летел с музыкантами и журналистами в Сирию на авиабазу Хмеймим.

По предварительной версии, специалисты исключили вероятность теракта на борту судна, а также назвали две возможные причины крушения самолета, среди которых ошибка пилота и техническая неисправность.