Эксперты исключили версию теракта на борту самолета Ту-154 Минобороны России

Сочи, 25 декабря. Специалисты силовых ведомств среди главных рассматривают две версии исчезновения воздушного лайнера Ту-154, пропавшего с экранов радаров в небе над Сочи.

По предварительной информации, сейчас версия террористического акта исключена, а также рассматривается возможность ошибки пилотирования и технической неисправности.

Напомним, в настоящее время министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством ВС по организации поисков пассажирского лайнера Ту-154.

Лайнер Ту-154 Минобороны России исчез сразу после вылета из воздушной гавани Сочи.