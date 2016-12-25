Минобороны РФ подтвердило исчезновение Ту-154 с военными и артистами на борту

Москва, 25 декабря. Самолет Министерства обороны РФ, на борту которого находился 91 человек, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля и журналисты, исчез после вылета из Сочи. Эту информацию подтвердил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков подтвердил, что на борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа. В числе пассажиров были военнослужащие ВС РФ, артисты военного ансамбля имени Александрова, а также журналисты.

Также сообщается о гибели журналистов телеканала «Звезда».