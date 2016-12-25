Шойгу проводит совещание с руководством ВС по организации поисков Ту-154.

Москва, 25 декабря. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил России по организации поисков воздушного судна Ту-154.

Министр обороны в настоящее время проводит совещание с руководством ВС по организации поисков пассажирского самолета. Также известно, что метеоусловия в аэропорту Сочи хорошие. Аэропорт сейчас работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Напомним, лайнер Ту-154 оборонного ведомства РФ исчез с радаров сразу после вылета из Сочи. По имеющейся информации, на борту самолета находится 91 человек, музыканты ансамбля имени Александрова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин получает абсолютно всю информацию от экстренных служб, которые ведут поисковые работы после пропажи Ту-154.