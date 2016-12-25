Минобороны: На борту пропавшего Ту-154 вместе с артистами было девять журналистов

Москва, 25 декабря. На борту пропавшего самолета Минобороны РФ помимо артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова находились представители СМИ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что в самолете летели девять российских журналистов. Всего на борту воздушного судна находился 91 человек.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ сегодня в 5.20 вылетел из аэропорта Сочи, а спустя 20 минут экипаж воздушного судна перестал выходить на связь. По предварительной версии, самолет потерпел крушение в горах.