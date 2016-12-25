Источник назвал предварительную причину падения самолета МО РФ

Москва, 25 декабря. Источник в силовых структурах сообщил, что в качестве версий падения самолета Ту-154 Минобороны РФ рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радаров при выполнении перелета с аэродрома Адлера. По данным РИА Новости, на борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа. К поискам борта привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах. Самолет пока не обнаружен.