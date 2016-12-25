Песков: Путин в курсе исчезновения самолета Ту-154, летевшего из Сочи

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает всю информацию от экстренных служб, которые ведут поисковые работы после пропажи самолета Ту-154.

Представитель Кремля сообщил, что главе государства доложено об исчезновении самолета над Черным морем.

Напомним, воздушное судно Ту-154 министерства обороны России пропало с радаров после вылета из Сочи. По данным ведомства, на борту лайнера находится 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.

Самолет направлялся в Сирийскую Арабскую Республику на авиабазу Хмеймим.