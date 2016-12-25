Поселок в Хабаровском крае остался без электричества в 40-градусный мороз

Хабаровск, 25 декабря. Пожар на дизельной электростанции оставил без энергоснабжения поселок Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края, где живут более 700 человек.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром. На момент прибытия специалистов горела крыша электростанции. В 9.15 по местному времени пожар удалось локализовать, но при тушении обрушилась крыша.

К счастью, никто не пострадал, однако поселок остался без электричества, а сейчас в регионе 40-градусный мороз. Во многих домах есть печи.

Вертолет Ми-8 со спасателями и властями уже вылетел на место ЧП, сообщили в региональном управлении МЧС.