На борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова

Сочи, 25 декабря. Самолет Ту-154 исчез с экранов радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи. По уточненной информации, на борту самолета находился 91 человек — 83 пассажира и восемь членов экипажа.

Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта в 5.20, а уже в 5.40 экипаж перестал выходить на связь. В Минобороны РИА Новости подтвердили, что самолет принадлежал военному ведомству и должен был следовать в сирийскую Латакию.

Также сообщается, что на борту находился ансамбль имени Александрова.

По некоторым сведениям самолет прибыл в Сочи с аэродрома «Чкаловский» для дозаправки.