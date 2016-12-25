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Ученые из США разработали идеальный скафандр для полетов на Марс
Технологии

Ученые из США разработали идеальный скафандр для полетов на Марс

25.12.2016 7:50
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Ученые из США разработали идеальный скафандр для полетов на Марс

Вашингтон, 25 декабря. Ученые из США изобрели современный скафандр, подходящий для полетов на Марс. Уникальная разработка будет использоваться в космических экспедициях на Марсе, а также для осмотра поверхности Земли.

Новые скафандры будут тестировать специалисты на Гавайях в течение года. Один такой космический костюм стоит полтора миллиона долларов. Специалисты отметили, что главная задача сейчас — снизить стоимость на одну или две тысячи долларов без потери качества.

«К основным достоинствам нового скафандра можно отнести надежность конструкции и высокий уровень изоляции», - заявили ученые.

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Таисия Григорьева
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