Ученые из США разработали идеальный скафандр для полетов на Марс

Вашингтон, 25 декабря. Ученые из США изобрели современный скафандр, подходящий для полетов на Марс. Уникальная разработка будет использоваться в космических экспедициях на Марсе, а также для осмотра поверхности Земли.

Новые скафандры будут тестировать специалисты на Гавайях в течение года. Один такой космический костюм стоит полтора миллиона долларов. Специалисты отметили, что главная задача сейчас — снизить стоимость на одну или две тысячи долларов без потери качества.