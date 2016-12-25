Глава Боливии под Новый год выпустил на свободу 1800 заключенных

Сукре (Боливия), 25 декабря. Президент Боливии Эво Моралес помиловал примерно 1800 заключенных, среди которых инвалиды, беременные женщины и те, кто находится под стражей и ожидает суда, информирует Yahoo News.

«Настоящий указ нацелен на то, чтобы амнистировать и помиловать полностью или частично тех людей, которые были лишены свободы», — заявил президент Боливии Эво Моралес.

Примечательно, что лидер Боливии уже в четвертый раз прибегает к подобной мере, сообщает Газета.Ru.

Ранее стало известно, что Эво Моралес согласился вновь участвовать в выборах президента Боливии.