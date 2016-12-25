Курильщики марихуаны в Грузии могут больше не бояться тюрьмы

Тбилиси, 25 декабря. Конституционный суд Грузии освободил курильщиков марихуаны от уголовного преследования.

В постановлении суда говорится, что употребление марихуаны в небольших дозах не будет подлежать тюремному наказанию.

Отмечается, что стражи закона признали неконституционной норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования.

Инициатором смягчения закона выступил аппарат омбудсмена Грузии. По его мнению, предусмотренное в данных случаях наказание являлось чрезмерным, пишет «Газета.ру».

Добавим, что суд также может признать неконституционной норму о тюремном наказании за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление в личных целях и прочих наркотиков.