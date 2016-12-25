Мишель Обама «подработала» помощницей Санта-Клауса

Вашингтон, 25 декабря. Первая леди США Мишель Обама выступила в роли помощницы Санта-Клауса в канун Рождества и пообщалась с детьми, позвонившими в официальное представительство зимнего волшебника.

Супруга американского президента ответила на несколько десятков звонков от детей, которые рассказывали ей о себе и говорили, что хотят получить в подарок на Рождество.

В основном дети рассказывали ей о себе и каких подарков ждут от Санты. Обама же говорила ребятам, где в данный момент находится Санта-Клаус. За несколько часов волшебник посетил, в частности, Мальту, Италию, Венгрию и другие страны.