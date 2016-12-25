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Южнокорейские эксперты рассказали, когда КНДР сможет разбомбить США
Весь мир

Южнокорейские эксперты рассказали, когда КНДР сможет разбомбить США

Вчера 6:38
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Южнокорейские эксперты рассказали, когда КНДР сможет разбомбить США

Сеул, 25 декабря. Эксперты из южнокорейского Института стратегии национальной безопасности заявили, что к 2020 году КНДР сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь основной территории США.

По мнению специалистов, работающих под эгидой Национального агентства разведки Республики Корея, разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет несколько лет и является вопросом времени, а не технологий.

Эксперты напомнили, что в ходе последних испытаний разработанная в КНДР баллистическая ракета пролетела около 1,4 тысячи километров.

Кроме того, отмечается, что с учетом возможностей северокорейских подлодок, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой.

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Ирина Лошкарева
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