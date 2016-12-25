Сирия новости 25 декабря 2016 7.00: САА наступает в Дамаске, главарь ИГ уничтожен в Дейр эз-Зоре

Сирия, 25 декабря. Сирийские правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГ* в провинции Дамаск; некоторые боевики заявили о готовности сложить оружие. Отступающие боевики в провинции Алеппо учиняют жестокие расправы над мирными жителями. САА отразили атаку ИГ в Дейр эз-Зоре и ликвидировали одного из главарей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

САА продолжает успешное наступление на позиции террористов в Вади Барада. Под контроль правительственных войск перешли здания Феникс Комьюнити, Кафтаро Комплекс и Шайари Билдингс. Кроме того, при поддержке «Хезболлы» началось наступление в районе деревень Басима и Айн аль-Фиджа. Несколько групп боевиков в районе Вади Барада готовы сложить оружие в обмен на эвакуацию в Идлиб.

Террористы «Исламского государства» несут потери и в Восточном Каламуне: САА ликвидировала восемь террористов ИГ, еще трое были взяты в плен.

Тем временем боевики т.н. «умеренной» оппозиции залили в водоканалы, питающие Дамаск, масло и дизельное топливо, поэтому в ближайшие несколько дней в городе будут наблюдаться проблемы с питьевой водой.

Провинция Алеппо

САА нанесла несколько ударов по позициям террористов ИГ на востоке Алеппо. В результате были уничтожены бронированный автомобиль, два пикапа, более 50 боевиков и большое количество оружия и боеприпасов. Кроме того, правительственные войска продолжают атаки на позиции террористов в районе Военно-исследовательского центра на востоке Алеппо.

Боевики же «Джебхат Фатах аш-Шам»***, отступая из Алеппо, учинили массовую расправу над захваченными военными САА и мирными жителями. В общей сложности боевики казнили около 100 человек. Кроме того, в восточном Алеппо боевики оставили склад с боеприпасами, взрыв на котором унес жизни двух человек.

Силы «Щита Евфрата» прорвали оборону ИГИЛ в аль-Бабе: при поддержке ССА** турецкие военные отбили у террористов госпиталь. Вероятно, город будет занят турецкими войсками уже в ближайшее время. Впрочем, террористы сопротивляются всеми силами и проводят акции устрашения. Так, в районе аль-Баба был распят мужчина, помогавший мирным жителям бежать с захваченных ИГ территорий.

Провинция Хомс

Ожесточенные бои весь предыдущий день шли в районе авиабазы Т-4. Перевес сил меняется: если на востоке провинции САА в ходе спецоперации были уничтожены бронеавтомобиль и 15 террористов ИГ, то в деревне Шарифа, по некоторым данным, погибли почти два десятка сирийских военных.

Провинция Дейр эз-Зор

В городе Дейр эз-Зор и его окрестностях продолжается самое крупное за последние два месяца наступление террористов ИГ. Впрочем, бойцы САА при поддержке ВВС Сирии провели успешную контратаку, и наступление террористов в районе Панорамы было остановлено.

Столкновения между сирийскими правительственными войсками и отрядами ИГ продолжаются в районе н.п. Аладжабил и пригороде Аль-Муваззафин к югу от города Дейр эз-Зор.

В результате успешного удара САА по позициям ИГ в н.п. аль-Бхейлия были уничтожены десятки боевиков, в том числе главарь Ахмад Ад-Дери.

Провинция Даръа

Сирийские правительственные войска в провинции Даръа по-прежнему вынуждены вести войну на два фронта: с одной стороны, террористы ИГ отказываются заключать мирный договор с правительством, с другой стороны – отряды вооруженной оппозиции предпринимают попытки прорвать линию обороны САА.

К настоящему моменту известно, что ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям боевиков в городе Даэль. САА на земле ведет перестрелку с боевиками в районе Змарин и н.п. Ядоде; кроме того, был произведен артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе н.п. Инхиль на севере провинции. В результате действий на западе провинции было уничтожено две единицы техники боевиков.

Провинция Ракка

SDF**** продолжают наступать на позиции ИГИЛ в провинции Ракка. За последние 36 часов уничтожено семь заминированных автомобилей, два вооруженных пикапа, около 50 террористов, а также освобождено две деревни. После авиаударов коалиции и атаки SDF террористы ИГ отступают из города Джаабар на западе провинции. К сожалению, авиаудар коалиции привел не только к ликвидации боевиков, но и к гибели мирных жителей: в районе Джаабар погибло шесть ни в чем не повинных людей.

Провинция Хама

Успешная борьба с террористами «Исламского государства» идет на северо-западе, а также на востоке провинции: САА уничтожила девять террористов ИГ в н.п. Хирбет ан-Наксус, а авиаударом ВВС Сирии был уничтожен командный пункт ИГ в городе Юкайрбат.

Ирак

Иракская армия освободила полицейскую академию, департамент транспорта и цементный завод на севере Мосула. Тем временем иракская ячейка организации «Хезболла» запустила спецоперацию в южном Мосуле. В результате операции удалось ликвидировать 54 террористов ИГ.