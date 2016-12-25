Мужчина с флагом ИГ проскользнул из Дании в ФРГ под носом у пограничников

Копенгаген, 25 декабря. Команда провокаторов решила проверить, насколько защищены границы между европейскими государствами. В итоге участник акции в маске, с муляжом пистолета и флагом ИГ в руках смог пересечь границу между Данией и ФРГ под носом у правоохранителей.

Пользователь YouTube, который называет себя Влад Цепеш (Vlad Tepes), поделился итогами эксперимента, пишет Daily Mail. Энтузиаст решил показать, «насколько жалкой оказывается на деле охрана границ между странами Европы». По мнению автора акции, сложно чувствовать себя защищенным когда границы европейских стран открыты.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — международная террористическая организация, запрещенная в России.