Подозреваемый в зверском убийстве девочки в Москве признал свою вину

Москва, 25 декабря. Представитель Следственного комитета РФ сообщил, что подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы на юге Москвы признал свою вину.

В ведомстве сообщили, что в ходе допроса задержанный признал вину. Сейчас правоохранительные органы осуществляют комплекс необходимых следственных действий, для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В СК РФ добавили, что задержанный оказался сожителем родственницы убитой девочки. По имеющимся данным, преступник родился в 1995 году.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела об убийстве ребенка.

Ранее сообщалось, что днем 24 декабря в квартире в одном из жилых домов на юге Москвы было обнаружено тело убитой девочки.