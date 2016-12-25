Британские ученые рассказали о страшных последствиях для зрения от смартфонов

Лондон, 25 декабря. Специалисты из Великобритании заявили, что пользователи смартфонов рискуют получить серьезные проблемы со зрением.

По мнению ученых, частое использование смартфонов и других гаджетов с большими экранами может вызвать преждевременную близорукость.

Эксперты поясняют, что из-за многофункциональности смартфонов, с помощью которых можно фотографировать, читать, смотреть фильмы, писать, слушать музыку и многое другое, их владельцы целыми днями не выпускают гаджеты из рук и смотрят на экраны.

При этом ученые отметили, что главой причиной развития близорукости является несоблюдение допустимого расстояния между глазами и смартфоном. Чтобы избежать проблем со зрением, гаджеты нужно держать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз.