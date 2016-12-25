Автобус с музыкантами попал в ДТП в Новой Зеландии, погибли двое

Гизборн (Новая Зеландия), 25 декабря. Два человека погибли, 27 пострадали в ДТП с автобусом, везшим музыкантов на концерт по случаю Рождества. Автокатастрофа произошла недалеко от новозеландского городка Гизборн. О трагедии сообщает газета Daily Mail.

По сведениям издания, автобус, в котором ехали 45 человек, направлявшихся на выступление на рождественском мероприятии, скатился под крутой откос. В аварии погибли двое. Госпитализированным пострадавшим от 16 до 65 лет, один из них в тяжелом состоянии. Информации о причине произошедшего не приводится.