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Прокуратура США заявила о невозможности закрытия фонда Трампа
Весь мир

Прокуратура США заявила о невозможности закрытия фонда Трампа

Вчера 5:37
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Прокуратура США заявила о невозможности закрытия фонда Трампа

Вашингтон, 25 декабря. Пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник заявила, что благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа не может быть закрыт.

По ее словам, до тех пор, пока в отношении фонда проводится расследование, он не может подлежать ликвидации.

«Фонд Трампа по-прежнему находится под следствием и не может быть распущен на законных основаниях до окончания расследования», — пояснила представитель ведомства.

Также она добавила, что власти штата должны принять специальное решение для закрытия фонда.

Напомним, что расследование в отношении фонда Трампа было начато прокуратурой в 2016 году. Фонд подозревается в несоблюдении законов штата о проведении благотворительной деятельности. 

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Ирина Лошкарева
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