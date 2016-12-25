Десятилетняя девочка скончалась на борту рейса Торонто — Лондон

Шаннон (Ирландия), 25 декабря. У десятилетней девочки остановилось сердце во время авиаперелета из Торонто в Лондон. Самолет моментально запросил экстренную посадку в аэропорту города Шаннон в Ирландии, однако спасти ребенка не удалось.

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Торонто в Лондон, вынужден был произвести незапланированную посадку в аэропорту «Шаннон» в Ирландии. У находившейся на борту десятилетней пассажирки остановилось сердце.

В аэропорту лайнер ждала карета скорой помощи. Ребенка тут же госпитализировали, но спасти девочку не удалось. Факт смерти маленькой пассажирки подтвердила авиакомпания Air Canada.