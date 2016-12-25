Папа римский отслужил рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане

Ватикан, 25 декабря. В базилике Святого Петра в Ватикане прошла торжественная месса, приуроченная к католическому Рождеству.

Мессу отслужил Папа Римский Франциск. По словам понтифика, Рождество стало «заложником» материализма. В своем обращении Франциск призвал христиан жить скромнее.

Также предстоятель католической церкви напомнил о продолжающихся страданиях детей во всем мире. Особое внимание они уделил ситуации с жителями Сирии. Папа подчеркнул, что необходимо помнить о тех, кто сталкивался с голодом, опасностями во время миграции и бомбардировками.

Отметим, что в ходе праздничной службы были приняты беспрецедентные меры безопасности, а на входе в базилику были установлены металлоискатели.