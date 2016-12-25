FAN-TV Лента новостей
Папа Римский отслужил рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане
Весь мир

Папа Римский отслужил рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане

Вчера 5:19
92

Папа римский отслужил рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане

Ватикан, 25 декабря. В базилике Святого Петра в Ватикане прошла торжественная месса, приуроченная к католическому Рождеству.

Мессу отслужил Папа Римский Франциск. По словам понтифика, Рождество стало «заложником» материализма. В своем обращении Франциск призвал христиан жить скромнее.

Также предстоятель католической церкви напомнил о продолжающихся страданиях детей во всем мире. Особое внимание они уделил ситуации с жителями Сирии. Папа подчеркнул, что необходимо помнить о тех, кто сталкивался с голодом, опасностями во время миграции и бомбардировками.

Отметим, что в ходе праздничной службы были приняты беспрецедентные меры безопасности, а на входе в базилику были установлены металлоискатели.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
57

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
154

Топ-5 самых громких звездных разводов в 2016 году: причины и следствия

Сегодня 17:59
146

Еще один склад с боеприпасами и оружием из Катара обнаружен в Восточном Алеппо

Сегодня 17:23
414

Пушилин о торговой блокаде ДНР и ЛНР: Киев снова стреляет себе в ногу

Сегодня 16:58
718
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Поисковая операция в районе крушения Ту-154 приостановлена до вторника

18:56

Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

18:53

Сообщение о смерти Бритни Спирс появилось в официальном микроблоге Sony Music

18:52

Украинские националисты объявили о начале «торговой блокады» ДНР и ЛНР

18:51

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

18:45

ИГ готовило теракт против туристов из России и США в Индии

18:44

Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

18:39

Отказ президента Молдавии от флага ЕС назвали сигналом России

18:33

Стали известны подробности процесса опознания первых жертв крушения Ту-154

18:33

Омбудсмены России и Украины навестили украинских заключенных в Крыму

18:30

Forbes опубликовал топ-20 самых популярных книг 2016 года

18:26

Ученые РАН показали снимок места падения Ту-154 в Черном море

18:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Поисковая операция в районе крушения Ту-154 приостановлена до вторника
Читать
Закрыть