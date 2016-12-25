Нетаньяху отказался выполнять условия «постыдной» резолюции Совбеза ООН

Тель-Авив, 25 декабря. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен выполнять положения резолюции по поселениям, принятой в пятницу Советом Безопасности ООН.

По его словам, принятие документа является постыдной попыткой навязать еврейскому государству условия мирного урегулирования с палестинцами. При этом он подчеркнул, что данная попытка не имеет перспектив.

«Мы ни при каких условиях не будем выполнять эту резолюцию, мы ее не приемлем», — сказал премьер-министр.

Нетаньяху пояснил, что не существует ничего более абсурдного, чем заявление, в котором Стена плача и Еврейский квартал называются оккупированными территориями.