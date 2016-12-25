Ученые пришли в ужас от рекордной жары на Северном полюсе

Вашингтон, 25 декабря. Ученые всерьез обеспокоены небывалым повышением температуры на Северном полюсе, в Арктике. Вероятно, в ближайшее время температура повысится до нуля градусов.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований сообщило, толщина ледового покрова Северного Ледовитого океана изменилась еще летом 2016 года. Климатологи убеждены, что идет опасный процесс таяния ледников, это может привести к частым повышениям температуры. За минувшие два месяца она повысилась на пять градусов.

На Рождество температурные показатели Арктики могут достичь нуля градусов, причина в том, что на температуру влияют теплые массы воздуха из Северной Атлантики. Раньше подобные явления встречались редко, но теперь такое будет происходит чаще из-за влияния человечества на климат Земли.