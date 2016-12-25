Неизвестные преступники похитили в Мали гражданку Швейцарии

Гао (Мали), 25 декабря. Власти Мали сообщили о произошедшем в городе Гао в центральной части страны похищении гражданки Швейцарии.

Согласно имеющимся данным, в субботу трое неизвестных ворвались в дом работницы гуманитарной организации и похитили женщину и находившегося в доме ребенка.

В настоящее время правоохранительные органы страны проводят операцию по поиску и спасению похищенных.

Отметим, что миротворцы ООН неоднократно становились целью нападений экстремистов в этом регионе страны.

В последние месяцы положение в северных и центральных районах Мали существенно обострилось, из-за чего в конце июля в стране был продлен до 29 марта следующего года введенный ранее режим чрезвычайного положения.